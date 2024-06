Atalanta-Fiorentina, infortunio al ginocchio per Scalvini: Europei a rischio?

Problemi al ginocchio per il difensore nerazzurro, che stava inseguendo Ikone in fase difensiva e si è accasciato da solo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiato sospeso per Luciano Spalletti per quanto accaduto a Giorgio Scalvini negli ultimi minuti della partita tra Atalanta e Fiorentina, recupero del 29° turno di Serie A. Problemi al ginocchio per il difensore nerazzurro, che stava inseguendo Ikone in fase difensiva e si è accasciato da solo.

Il centrale atalantino era tra i convocati del ct Spalletti per Euro 2024, da capire la portata e l'entità dell'infortunio, che pare coinvolgere il ginocchio. Inizialmente era entrata la barella, ma alla fine Scalvini ha lasciato il campo sulle sue gambe.