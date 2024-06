E' il giorno di Svizzera-Italia: dove vederla, canali e telecronisti

Oggi si aprono gli ottavi di finale agli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino. Svizzera-Italia che si giocherà all'Olympiastadion quest'oggi alle 18 ore sarà trasmessa in diretta tv sia su Raiuno in chiaro che su Sky Sport (la visione di tutte le partite sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sport e Calcio). Si potrà seguire il match anche in live streaming sulle app di RaiPlay e Now Tv. Tuttonapoli.net vi proporrà tutti gli approfondimenti testuali, dalle pagelle alle dichiarazioni dei protagonisti.

CANALI TV

Svizzera-Italia è visibile in diretta tv gratis e in chiaro su Rai 1.Gli abbonati Sky possono guardare la partita sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213, per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport (251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

RAI: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

SKY: Fabio Caressa e Beppe Bergomi