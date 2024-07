Embolo fa sognare la Svizzera, poi Saka salva l'Inghilterra: si va ai supplementari sull'1-1

Termina sul risultato di 1-1 il secondo tempo del match tra Inghilterra e Svizzera, valido per i quarti di finale di Euro 2024. Non bastano 90 minuti per decidere la squadra che andrà in semifinale, e si proseguirà dunque ai supplementari. La rete di Breel Embolo (75') ha fatto sognare i rossocrociati recuperati però dopo pochi minuti dal gran gol di Bukayo Saka (80').

Le formazioni iniziali del match tra le Nazionali allenate da Southgate e Yakin:

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Kane, Foden.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.