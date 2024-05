Georgia, i convocati per Euro2024: Kvaratskhelia sarà il leader di Sagnol

Khvicha Kvaratskhelia sarà presente al prossimo campionato europeo che inizierà il 14 giugno. Diverse nazionali stanno iniziando a diramare la lista dei convocati per la competizione e, tra queste, anche la Georgia che vedrà protagonista il numero 77 del Napoli come stella assoluta. Infatti, il talento azzurro figura tra i giocatori chiamati dal ct Sagnol. A seguire la lista completa:

🚨🇬🇪Georgia announce the 26-man squad for the EURO 2024! pic.twitter.com/AoFIH1xFSU