Lobotka MVP di Romania-Slovacchia: é per la seconda volta migliore in campo agli Europei

Stanislav Lobotka è l'MVP di Romania-Slovacchia agli Europei.

Stanislav Lobotka è l'MVP di Romania-Slovacchia agli Europei. La SSCNapoli celebra sul proprio sito la prestazione formita dal suo centrocampista: "Per la seconda volta in tre gare Stanislav Lobotka viene premiato come miglior giocatore della partita. Il giocatore del Napoli ha vinto il premio per Slovacchia-Romania. Con questo risultato la Slovacchia parteciperà agli ottavi di finale, miglior risultato della storia del Paese".