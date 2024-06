Poker della Slovacchia di Calzona, tris per la Georgia: 90' per Lobotka, 80' per Kvara

La Slovacchia di Francesco Calzona strapazza il Galles nell'ultimo test match prima degli Europei in Germania. 09.06.2024 22:55 di Antonio Noto La Slovacchia di Francesco Calzona strapazza il Galles nell'ultimo test match prima degli Europei in Germania. La nazionale slovacca batte i britannici con un perentorio 4-0, in rete: Kucka, Bozenik e Benes. La terza rete, invece, è frutto di uno sfortunato autogol di Ampadu. L'azzurro Stanislav Lobotka ha giocato l'intero match. Sorride anche la Georgia di Khvicha Kvaratkshelia, 80' in campo per l'altro azzurro, che supera in scioltezza Montenegro 3-1 nell'amichevole di Podgorica.