Tra Olanda e Francia vince l'equilibrio: finisce senza reti il big match

© foto di www.imagephotoagency.it

Big match nel Gruppo D di Euro 2024, che vede fronteggiarsi Olanda e Francia. Una partita fatta di fiammate, equilibrio e anche tanti errori tecnici da una parte e dall'altra. Il risultati finale di 0-0 ne è l'inevitabile conseguenza. Koeman se la gioca a viso aperto, optando per una fascia destra decisamente intraprendente con Dumfries e Frimpong. Deschamps rinuncia a Mbappé dal 1', schierando in avanti Thuram e Griezmann.

La scelta del ct olandese per poco non viene premiata dopo neanche un minuto: palla in profondità dell'esterno del Bayer Leverkusen, che si presenta in area e calcia trovando la provvidenziale deviazione in angolo di Maignan. Risposta immediata dei Bleus, con una conclusione da fuori Griezmann a cui Verbruggen risponde alzando la palla sopra la traversa. Prosegue la fase più favorevole ai transalpini, con una doppia occasione fallita dall'attaccante dell'Atletico: prima non ha un impatto felice col pallone su un comodo assist davanti alla porta di Rabiot e poi conclude fuori su suggerimento di Kanté. Nella restante parte della prima frazione di gioco, un'occasione per parte - con Gakpo e Thuram come protagonisti - e in generale la sensazione che manchi la scintilla per dare una svolta alla gara.

Inizio di ripresa più a tinte francesi, con diverse occasioni tra cui quella fallita da Griezmann a due passi dalla porta. Nel momento più difficile l'Olanda passa,, ma è una gioia che dura poco. Siamo al 69', quando Simons sfrutta una respinta di Maignan su tiro di Depay e firma l'1-0. Una rete però annullata poco dopo, per fuorigioco attivo di Dumfries che impedisce al portiere milanista di provare a intervenire.

Girandola di cambi nel finale, con Deschamps e Koeman che mandano in campo i rispettivi punteri ovvero Giroud e Weghorst sperando che trovino il colpo risolutore. Non c'è nulla da fare: una delle gare più attese della prima fase degli Europei termina con un pareggio a reti bianche. Olanda e Francia salgono dunque a quota 4 punti, con l'Austria sotto di 1 lunghezza dopo la vittoria di oggi pomeriggio contro la Polonia. Tutto è ancora aperto, sul piano della qualificazione agli ottavi e delle posizioni finali nel Gruppo D.