Ufficiale Altro rinforzo per le giovanili: il Napoli prende un esterno ucraino classe 2008

vedi letture

Il Napoli continua a investire sul futuro. Gli azzurri hanno messo a segno un nuovo colpo in prospettiva, assicurandosi le prestazioni di Mykyta Melnyk, esterno basso classe 2008. Il giovane calciatore, di nazionalità ucraina, è cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk e nell'ultima stagione ha militato in Serie D con la maglia dell'Imolese.

Melnyk è un punto fermo delle nazionali giovanili dell'Ucraina, con cui ha anche affrontato l'Italia qualche mese fa. Il talento ucraino ha convinto lo staff azzurro durante il ritiro di Alfedena. Essendo un classe 2008, potrà essere impiegato sia in Primavera che nell'Under 18, rappresentando un innesto di grande prospettiva per il vivaio partenopeo. A riportarlo è l'account 'Giovanili Napoli' su Instagram.