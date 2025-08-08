Ufficiale Arriva un rinforzo per la Primavera: fatta per il 2006 Nardozi dalla Roma

vedi letture

Oltre ai grandi colpi per la squadra di Antonio Conte - chiamato a difendere il titolo di campione d'Italia nella prossima stagione - il Napoli in questa estate di calciomercato è molto attivo anche sul fronte del settore giovanile, in particolare per la formazione Primavera che ha ritrovato la massima serie.

In questo senso, il Napoli ha definito l'arrivo di Manuel Nardozi, esterno 2006 proveniente dalla Roma. Il suo contratto, infatti, è stato depositato in Lega Calcio. Lo scorso anno il giocatore ha militato da titolare al Parma, con cui è arrivato in finale in Primavera 2. Nardozi, nativo di Roma, ha deciso due finali Scudetto Under 16 e 17 con la maglia dei giallorossi ed ora vestirà la maglia azzurra in Primavera 1.