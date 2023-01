La Primavera fa piangere (di nuovo) la Juve! 2-1 ed è il terzo successo sui bianconeri in una settimana

Delirio a Cercola per la vittoria del Napoli Primavera per 2-1 sulla Juventus

Delirio a Cercola per la vittoria del Napoli Primavera per 2-1 sulla Juventus (qui il nostro live). Gli azzurrini sono andati sul doppio vantaggio con uno scatenato Spavone, poi nella ripresa il gol di Hasa ha costretto gli azzurrini ad un successo sofferto ma ancora più bello: per la Primavera è il secondo successo sulla Juventus dopo averla eliminata dalla Coppa Italia a Torino e insieme a quello della prima squadra fanno tre successi sui bianconeri in una settimana.