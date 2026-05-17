Napoli Primavera, pareggio a Cagliari: giocherà in casa il play out

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Con questo pareggio il Napoli Primavera approda ai play out che saranno disputati in casa.

Il Napoli Primavera pareggia con il Cagliari per 1-1 nella 38esima e ultima giornata del campionato Primavera allo Stadio Crai Sport Center. La rete degli azzurrini è stata segnata da Pereyra. Con questo pareggio il Napoli Primavera approda ai play out che saranno disputati in casa.

NAPOLI: Ferrante, De Luca, Gambardella (61′ Cimmaruta), De Chiara, Raggioli (65′ Pereyra), Borriello (61′ Genovese), Smeraldi, Prisco, Torre, Eletto, Gorica (65′ Barido). All. Rocco