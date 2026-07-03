Primavera Napoli, Nocerino sarà il nuovo allenatore: si attende solo l'annuncio

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Antonio Nocerino guiderà la Primavera del Napoli: manca soltanto l'ufficialità dopo l'intesa raggiunta tra le parti nelle scorse settimane.

Il Napoli è pronto ad affidare la guida della Primavera ad Antonio Nocerino. L'accordo tra il club azzurro e l'ex centrocampista sarebbe ormai definito e, salvo sorprese, si attende soltanto il completamento degli ultimi passaggi burocratici e il deposito del contratto prima dell'annuncio ufficiale. Per il tecnico si tratterebbe di un ritorno nella sua città, dove è nato e cresciuto.

Il progetto del Napoli per il settore giovanile

L'arrivo di Nocerino rientra nel piano di rilancio del vivaio azzurro. Dopo le esperienze sulle panchine dei settori giovanili dell'Orlando City e, più recentemente, alla guida di Miami FC e Las Vegas Lights negli Stati Uniti, l'ex nazionale italiano avrà il compito di valorizzare i migliori talenti del Napoli sotto il profilo tecnico e caratteriale. L'obiettivo del club è anche quello di rafforzare il collegamento con la prima squadra, favorendo il percorso di crescita dei giovani più promettenti verso il calcio dei grandi.