Primavera 2, il Napoli vince il derby campano: finisce 3-2 col Benevento

Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 4-0 nella nona giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Azzurrini subito avanti di due gol grazie alle reti messe a segno da Ambrosino e Vergara al 15’ e al 17’. Il Benevento però non si è arreso e dopo appena sei minuti ha accorciato le distanze con Agnello. Alla mezz’ora di gioco pareggio dei sanniti grazie al gol dal dischetto di Garofalo che ha spiazzato Idasiak. Nella ripresa match molto combattuto e intenso che si è concluso con il successo degli azzurrini di Mister Cascione per via della rete del definitivo 3-2 realizzata da D’Agostino.