Primavera, alle 14 la trasferta a Bologna: i convocati di Rocco

Primavera, alle 14 la trasferta a Bologna: i convocati di Rocco
Oggi alle 00:15Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli Primavera affronta domani il Bologna per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Centro Granarolo Youth Center alle ore 14.

I convocati del tecnico Rocco: Anic; Borriello; Caucci; Cimmaruta; Colella; D'Angelo;  De Chiara; De Luca;  De Martino S.; Eletto; Garofalo; Genovese; Gorica; Lattisi; Lo Scalzo; Nardozi; Olivieri; Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Torre.
 