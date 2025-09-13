Primavera, alle 14 la trasferta a Bologna: i convocati di Rocco
Il Napoli Primavera affronta domani il Bologna per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Centro Granarolo Youth Center alle ore 14.
I convocati del tecnico Rocco: Anic; Borriello; Caucci; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Garofalo; Genovese; Gorica; Lattisi; Lo Scalzo; Nardozi; Olivieri; Prisco; Pugliese; Raggioli; Smeraldi; Torre.
Rileggi livePrimavera, Napoli-Verona 0-2 (22' Akale, 26' Martini): seconda sconfitta di fila per gli azzurrini
Copertina Calciomercato Napoli: Conte ha confermato la svolta improvvisa di agosto di Fabio Tarantino
Rileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
