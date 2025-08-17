Primavera, due rinforzi in arrivo! Un terzino e un attaccante turco

© foto di sscnapoli
Oggi alle 12:30Giovanili
di Antonio Noto

La Primavera del Napoli ha iniziato bene la stagione, imponendosi 1-0 sul Cagliari grazie a un gol di Esposito. Gli azzurrini stanno mostrando segnali incoraggianti in questo avvio di campionato, mentre il club continua il potenziamento della rosa.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare rinforzi per l’Under 20 azzurra, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Tra i possibili acquisti ci sono il terzino destro Alessandro Olivieri dall’Empoli e la punta turca Order Ozcan in prestito con diritto di riscatto dall’Igdir FK, entrambi classe 2007.