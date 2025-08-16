Rileggi live Primavera, Napoli-Cagliari 1-0 (91' Esposito): zampata nel finale, che beffa per i sardi!

vedi letture

12.54 - E' FINITA! Il Napoli vince all'esordio in campionato, battendo 1-0 il Cagliari proprio nel recupero, dopo una gara molto ruvida, combattuta, in cui ha sofferto, ma senza mai rinunciare a ribattere colpo su colpo e provando poi di più a vincere nel finale. Un guizzo di Esposito, 2008 appena entrato, da tre punti che daranno sicuramente più fiducia ad un gruppo neo-promosso.

93' - Tenta il tutto per tutto il Cagliari alzando palloni al centro, il Napoli è concentrato.

91' - Ancora un lancio di De Martino, s'inserisce Esposito a grande velocità, il difensore non protegge l'uscita ancora una volta avventata del portiere e la zampata del 2008 azzurro porta ad una sorta di pallonetto a porta vuota. Napoli in vantaggio, ma stava facendo di più in questo finale.

91' - GOL DEL NAPOLI! ESPOSITO! TUTTI IN CAMPO PER FESTEGGIARE

90' - Quattro di recupero

89' - Dentro il 2008 Esposito, fuori Borriello

88' - De Martino lancia lungo, il portiere ospite esce sulla trequarti, il pallone resta lì ma il Cagliari evita il tiro da fuori.

85' - Il Napoli di prova di più in questo finale, seppur con poco movimento davanti.

82' - Contropiede del Cagliari due contro due, ma ottimo l'intervento di Colella che strappa applausi.

80' - Altri due cambi nel Napoli: dentro De Martino e Torre, fuori Cimmaruta e Nardozi

79' - Fallo su Anic, protesta la panchina del Napoli per i mancati cartellini gialli al Cagliari

74' - Lancio per Nardozi, ma viene chiuso: nulla di fatto.

70' - Cooling break, il sole picchia forte quest'oggi a Cercola.

69' - Occasione super per il Napoli! Borriello con lo stop si allarga un po', non tira e la mette per Raggioli che trova il salvataggio di Nuvoli a portiere battuto

68' - Ancora Cagliari, ancora Trepy che fa la differenza a destra, passa il pallone per Tronci ma il tiro termina a lato

67' - Cambio nel Napoli: dentro il 2007 croato Anic, fuori Smeraldi

66' - Bella percussione di Garofalo, ma il filtrante per Raggioli è lungo

64' - Pugliese! Ancora il portierino del Napoli protagonista, chiudendo lo specchio a Trepy che era andato via sulla destra

62' - Fase favorevole al Cagliari, ma il Napoli è attento in difesa e chiude bene gli spazi.

59' - Nardozi toccato, senza una scarpa va via sula sinistra, poi Borriello entra in area ma il cross non trova compagni.

56' - Fase molto combattuta con tanti duelli e tante interruzioni, ma le squadre non disdegnano intensità.

53' - Bella transizione di Smeraldi, il passaggio al centro per Raggioli però è intercettato dalla difesa

51' - Due azzurrini a terra dopo sviluppi da calcio d'angolo, gioco fermo ma nulla di grave.

48' - De Chiara! Grande conclusione dalla lunga distanza, pallone che termina alto

12.04 - INIZIATA LA RIPRESA!

11.51 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0, Cagliari sicuramente più pericoloso, soprattutto su situazioni di calcio d'angolo ha fatto valere la maggiore fisicità

47' - Si rivede il Cagliari, tiro deviato in angolo.

45' - Quattro minuti di recupero

44' - Cagliari ancora pericoloso, due volte, su calcio d'angolo, poi in contropiede il Napoli non trova l'ultimo passaggio.

42' - E' pronto il cambio: dentro Vargiu al posto di Cogoni infortunato.

40' - Fuori il capitano dei sardi Cogoni per infortunio

38' - Ancora Cagliari pericoloso su palla inattiva! Angolo che porta Cogoni a girare di testa, ma Pugliese c'è ancora

36' - Percussione di Trepy che poi si accontenta dell'angolo: Cagliari più propositivi in questo finale

31' - Tanti errori tecnici finora, poca continuità nel gioco offensivo.

27' - Chance anche per il Napoli con un'azione sulla destra, De Chiara dentro e Raggioli ostacolato non riesce a trovare la porta.

24' - Cooling break necessario, il caldo si fa sentire.

23' - Cagliari pericoloso! Pugliese! Cagliari vicino al gol con Costa di testa, da due passi su punizione laterale, ma il portierino del Napoli smanaccia

21' - Primo giallo del match per Garofalo che era stato superato da Grandu nell'uno contro uno.

18' - Il Napoli trova i primi traversoni in area, il Cagliari di testa per ora allontana la minaccia.

16' - Aumenta la pressione del Napoli che prova ad alzare ulteriormente il baricentro.

12' - Il Napoli per ora manca di combinazioni nell'ultimo terzo di campo, ma merito anche al Cagliari che fa buona guardia.

9' - Partita che stenta a decollare in questa prima fase, ma Napoli sicuramente più propositivo.

6' - Cagliari molto aggressivo, prova a crescere ma finora s'è visto poco nella metà campo avversaria

3' - Il Napoli nella metà campo offensiva, per ora però senza creare pericoli.

11.01 - INIZIATA LA GARA

10.55 - Squadre in campo, bella cornice di pubblico a Cercola.

10.30 - La prima formazione ufficiale del nuovo Napoli Primavera: (4-2-3-1): Pugliese; Gambardella, Colella, Garofalo, De Luca; Cimmaruta, De Chiara; Smeraldi, Borriello, Nardozi; Raggioli. All. Rocco

Cagliari (4-3-1-2): Auseklis; Franke, Cogoni, Nuvoli, Marini; Tronci, Liteta, Grandu; Goryanov; Costa, Trepy. All. Pisano

10.14 - Tutto pronto a Cercola dove tra poco più di mezz'ora inizierà il campionato del Napoli Primavera

Oggi inizia il campionato Primavera che vedrà anche la presenza del neopromosso Napoli. Gli azzurrini, rinforzati da tanti colpi di mercato, debutteranno in casa contro il Cagliari alle ore 11.

Amici di TuttoNapoli.net benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Cagliari di Primavera 1. Prima giornata del campionato dedicato ai giovanissimi, a Cercola arrivano i campioni della Coppa Italia primavera, allenati nella scorsa stagione da Fabio Pisacane ora promosso in prima squadra.