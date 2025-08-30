Primavera, Napoli-Verona 0-2 (22' Akale, 26' Martini): seconda sconfitta di fila per gli azzurrini
95' - FINISCE LA GARA. SECONDA SCONFITTA DI FILA PER GLI AZZURRINI, KO ANCHE CONTRO IL VERONA.
90' - 4' di recupero
78' - Molto nervosismo in campo, Sammarco del Verona chiede calma ai suoi
75' - Napoli in 10 e senza alcuna reazione nel secondo tempo nonostante il doppio svantaggio. Gestisce il Verona
70' - Espulso GAMBARDELLA!
61' - Annullato lo 0-3 al Verona per fallo sugli sviluppi del calcio d'angolo
53' - Altra super chance per l'Hellas che va ad un passo dallo 0-3, grandioso riflesso di Ferrante sul destro di Vermesan
47' - Primo tiro del Napoli che arriva solo al secondo minuto del secondo tempo, destro di Borriello molto debole.
12.05 - Riparte il match
11.51 - Finisce così il primo tempo, Napoli 0 H.Verona 2
45' - 1' di recupero.
33' - Punizione in favore del Napoli dal lato sinistro del campo
26' - RADDOPPIO DEL VERONA! Difesa del Napoli assolutamente impalpabile, discesa poderosa sulla fascia sinistra di De Battisti che poi appoggia in mezzo per Vermesan ma trova invece Martini che insacca a porta vuota.
25' - Cartellino rosso per un collaboratore del Napoli in panchina.
25' - Giallo per Gambardella che commette un brutto fallo.
22' - GOL DELL'HELLAS VERONA! Akale sblocca il risultato, Ruben Akale piazza un destro stupendo che si insacca nell'angolino alle spalle di Ferrante. Azione prolungata degli ospiti che dopo una mischia in area di rigore trovano il vantaggio con il destro del classe 2007
20' - OCCASIONE HELLAS! Schema quasi perfetto del Verona da corner con Feola che disegna una parabola perfetta per Kurti sul secondo palo ma il suo colpo di testa viene ipnotizzato con un ottimo riflesso da Ferrante!
18' - Terribile calcio di punizione di Nardozi che getta completamente una grossa occasione colpendo il pallone in maniera troppo forte.
17' - Ammonito Szimionas! Fallo da dietro su De Chiara e punizione dai 16 metri per il Napoli! Occhio.
16' - Primo tiro della partita, recupero palla di Vermesan che poi serve Akale il cui mancino termina però altissimo!
11' - Forza la manovra offensiva il Verona.
7' - Molta imprecisione in fase difensiva per il Napoli, occasione dal limite dell'area per il Verona, calcerà Feola
5' - Molto ispirato Nardozi, buon fallo guadagnato al limite dell'area di rigore.
3' - Errore in fase di fraseggio difensivo per il Napoli che perde un brutto pallone innescando il contropiede del Verona ma Gambardella è preciso e chiude!
1' - INIZIA LA GARA
11.00 - Napoli e Verona Primavera in campo!
10.49 - Termina la fase di riscaldamento per le due squadre.
10.45 - Le formazioni ufficiali della gara:
NAPOLI (4-3-3): Ferrante, Colella, De Luca, Gambardella, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, D'angelo, Olivieri
A disposizione: Pugliese, Cimmaruta, Garofalo, Smeraldi, Palomba, Anic, Torre, Camelio, De Martino G., De Martino S., Esposito
Allenatore: Dario Rocco
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Martini, Szimionas, Peci, Pavanati, De Battisti; Vermesan, Akale
A disposizione: Raccanello, Grassi, Garofalo, Soragni, Vapore, Murati, De Rossi, Albertini, Tagne, Mussola, Casagrande
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (Sez. AIA di Catanzaro)
Assistenti: Domenico Russo (Sez. AIA di Torre Annunziata), Pio Carlo Cataneo (Sez. AIA di Foggia).
II convocati del tecnico azzurro Rocco: Anic, Borriello, Camelio, Cimmaruta, Colella, D'Angelo, De Chiara, De Luca, De Martino G., De Martino S, Esposito, Ferrante, Gambardella, Garofalo, Nardozi, Olivieri, Palomba, Prisco, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Torre.
Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti al live testuale della gara del Napoli Primavera che affronta il Verona per la terza giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.
