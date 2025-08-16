Primavera, i convocati per l'esordio col Cagliari: ci sono i nuovi acquisti

Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli Primavera incontra il Cagliari nella prima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11 (diretta testuale, come sempre, su Tuttonapoli.net)

I convocati di Rocco: Anic, Borriello, Cimmaruta, Colella, De Chiara, De Luca, De Martino G., Esposito, Gambardella, Garofalo, Iovine, Lattisi, Marotta, Melnyk, Nardozi, Palomba, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Testa, Torre, Zappettini. 