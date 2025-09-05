Primavera, la lista per la nuova stagione: c'è Popovic, dentro Baridò e Ferrante
Il Napoli Primavera si prepara alla nuova stagione, in cui sarà impegnato su un doppio fronte: Primavera 1 e Youth League. La pagina Giovanili Napoli ha pubblicato la lista della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026. Confermato Popovic, alla fine rimasto all'ombra del Vesuvio. Spuntano i nomi dei nuovi acquisti Ferrante e Baridò:
PORTIERI
Mathias Ferrante 06.
Francesco Lattisi 06
Claudio Pugliese 08
DIFENSORI
Vittorio Gambardella 06
Alfonso De Luca 06
Christian Garofalo 07
Giuseppe D'Angelo 06
Andrea Caucci 07
Francesco Eletto 06
Raffaele Colella 06
CENTROCAMPISTI
Emmanuele De Chiara 06
Salvatore De Martino 07
Giuseppe De Martino 07
Ivan Anic 07
Vincenzo Prisco 08
Antonio Cimmaruta 07
Marco Genovese 07
Luca Lo Scalzo 07
Vincenzo Testa 07
Alessandro Olivieri 07
ATTACCANTI
Matija Popovic 06
Salvatore Borriello 06
Kevin Gorica 06
Christian Raggioli 06
Manuel Nardozi 06
Umberto Camelio 06
Christian Torre 07
Luigi Esposito 08
Andrea Smeraldi 07
Andrea lovine 07
Francisco Barido 08
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro