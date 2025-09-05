Primavera, la lista per la nuova stagione: c'è Popovic, dentro Baridò e Ferrante

vedi letture

Il Napoli Primavera si prepara alla nuova stagione, in cui sarà impegnato su un doppio fronte: Primavera 1 e Youth League. La pagina Giovanili Napoli ha pubblicato la lista della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026. Confermato Popovic, alla fine rimasto all'ombra del Vesuvio. Spuntano i nomi dei nuovi acquisti Ferrante e Baridò:

PORTIERI

Mathias Ferrante 06.

Francesco Lattisi 06

Claudio Pugliese 08

DIFENSORI

Vittorio Gambardella 06

Alfonso De Luca 06

Christian Garofalo 07

Giuseppe D'Angelo 06

Andrea Caucci 07

Francesco Eletto 06

Raffaele Colella 06

CENTROCAMPISTI

Emmanuele De Chiara 06

Salvatore De Martino 07

Giuseppe De Martino 07

Ivan Anic 07

Vincenzo Prisco 08

Antonio Cimmaruta 07

Marco Genovese 07

Luca Lo Scalzo 07

Vincenzo Testa 07

Alessandro Olivieri 07

ATTACCANTI

Matija Popovic 06

Salvatore Borriello 06

Kevin Gorica 06

Christian Raggioli 06

Manuel Nardozi 06

Umberto Camelio 06

Christian Torre 07

Luigi Esposito 08

Andrea Smeraldi 07

Andrea lovine 07

Francisco Barido 08