Altro colpo in prospettiva: dalla Spal arriva un attaccante classe 2006
Il Napoli continua ad essere molto attivo anche sugli acquisti in prospettiva. L’ultimo è stato svelato dal giornalista ed esperto di mercato di Sport Mediaset Orazio Accomando: si tratta di Umberto Camelio, classe 2006, in uscita dalla Spal, società con cui ha già collezionato l’esordio tra i professionisti in Serie C.
Il giovane centravanti, assistito dall’agente Lele Iorio, ha firmato ieri il contratto con il club partenopeo e andrà a rinforzare la formazione Primavera.
Colpo in prospettiva del #Napoli: preso Umberto #Camelio, 2006 in uscita dalla #Spal, con cui ha esordito in Serie C. Camelio, assistito da Lele Iorio, ha firmato ieri il contratto con gli azzurri.@sportmediaset pic.twitter.com/QJDE2ZLD27— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 19, 2025
23 ago 2025
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
|Sassuolo
|Napoli
