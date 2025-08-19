Altro colpo in prospettiva: dalla Spal arriva un attaccante classe 2006

Altro colpo in prospettiva: dalla Spal arriva un attaccante classe 2006
Oggi alle 14:10
di Francesco Carbone

Il Napoli continua ad essere molto attivo anche sugli acquisti in prospettiva. L’ultimo è stato svelato dal giornalista ed esperto di mercato di Sport Mediaset Orazio Accomando: si tratta di Umberto Camelio, classe 2006, in uscita dalla Spal, società con cui ha già collezionato l’esordio tra i professionisti in Serie C.

Il giovane centravanti, assistito dall’agente Lele Iorio, ha firmato ieri il contratto con il club partenopeo e andrà a rinforzare la formazione Primavera.