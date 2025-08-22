Napoli Primavera, i convocati per la gara con il Torino: c'è Ferrante

Napoli Primavera, i convocati per la gara con il Torino: c'è Ferrante
Oggi alle 17:00Giovanili
di Daniele Rodia

Dopo la vittoria all'esordio contro il Cagliari, il Napoli Primavera sfiderà il Torino nella seconda giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano alle ore 11 (diretta testuale, come sempre, su Tuttonapoli.net).

I convocati del tecnico Rocco: Anic, Borriello, Cimmaruta, Colella, D'Angelo, De Chiara, De Luca, De Martino G., Esposito, Ferrante, Gambardella, Garofalo, Marotta, Melnyk, Nardozi, Palomba, Prisco, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Testa, Torre.