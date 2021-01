Primavera, il Napoli batte il Cosenza: decisivo l'autogol di Montoya

Il Napoli Primavera ha battuto il Cosenza per 1-0 nella sesta giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Napoli che passa subito per una incertezza del portiere calabrese Montoya che nell'intento di calciare al volo sbaglia l'intervento e infila nella sua porta. Il Cosenza prova a rimettersi in carreggiata conquistando un rigore al 7'. Tira Zilli e Idasiak compie una gran parata lasciando il risultato intatto.

Il primo tempo finisce con gli azzurrini avanti per 1-0. Nella ripresa il Cosenza prova a lanciarsi con vigore in attacco. Il Napoli resiste e in ripartenza ha l'occasione per il secondo gol con il nuovo entrato D'Agostino, Montoya stavolta si riscatta. A pochi minuti dal termine Idasiak, ancora protagonista, si oppone ad un tiro potente di Florenzi e blinda il primo successo azzurro in campionato.

Napoli: Idasiak; Barba (60' Amoah), D’Onofrio, Virgilio (65' Cataldi), Costanzo, Spedalieri, Iaccarino, Sami, Ambrosino, Furina (60' D'Agostino), Romano. All. Cascione