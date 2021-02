Primavera, il Napoli non la chiude e viene beffato al 91': con l'Entella finisce 1-1

Il Napoli Primavera ha pareggiato per 1-1 contro la Virtus Entella in trasferta per la ottava giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Daneri di Chiavari.

Azzurrini beffati al 91esimo dopo aver condotto la gara per oltre un'ora. Il Napoli passa dopo una decicna di minuti con un colpo di testa di Cataldi che infila l'1-0. Poi al 25' rigore per l'Entella per fallo in area su Bruno. Il rigore lo tira De Simone e Idasiak vola a deviare. Seconda prodezza del portiere azzurro dopo il penalty parato a Cosenza 2 settimane fa.

Nella ripresa il Napoli sfiora il bis con Di Costanzo che in area tira a botta sicura, ma il portiere salva sulla linea. Poi gli azzurrini hanno la palla per chiudere il match ma a 3 minuti dalla fine Balducci non trova la porta da pochi metri. E da qui la dura legge del gol sbagliato. Perchè l'Entella al 91esimo pareggia con una girata di destro di Antonioni. Finisce 1-1 con un sapore amaro per i baby di Cascione.