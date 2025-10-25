Primavera, Napoli-Monza 0-0: segui la diretta della gara su TuttoNapoli
premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta
15' - PUNIZIONE QUASI PERFETTA DI DE CHIARA! Palla che finisce sul palo!
15.00 - INIZIA LA GARA
14.40 - Ecco le formazioni ufficiali!
NAPOLI: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. A disposizione: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Eletto, De Martino, Barido, Genovese, Zappettini, Esposito, Saviano. All. Rocco
MONZA: Vallati, Bagnaschi, Villa, Colonnese, Diene Abdou, Mout, Zanni, Ballabio, Simone, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Monguzzi, Iuliani, Rossini, Porta.All.Brevi
13.50 - Seguite in diretta la gara tra Napoli e Monza di Primavera 1 qui su TuttoNapoli!
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Monza, il nono turno di Primavera dove gli azzurrini devono reagire alle diverse sconfitte in campionato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro