Primavera, Napoli-Monza 0-0: interrotta la striscia negativa, il Monza sbaglia un rigore nel finale!
Termina qui la gara di Primavera 1 tra Napoli e Monza: 0-0 senza troppe emozioni per gli uomini di Rocco che tornano a fare punti in campionato dopo diverse sconfitte consecutive. Il Monza nel finale sbaglia un clamoroso calcio di rigore calciato malissimo da Gaye!
95' - ERRORACCIO DAL DISCHETTO! RIGORE CALCIATO MALISSIMO! PARA LATTISI
94'- CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Errore di Lattisi su Gaye!
88' - Chance in contropiede per il Napoli ma la difesa del Monza è super attenta
87' - Gara narcolettica a Cercola
53' - Ritmi lentissimi e gara bloccata ancora sullo 0-0
45' - Termina il primo tempo.
34' - Azzurrini vicini al vantaggio: punizione dalla trequarti, va con un colpo di testa Gambardella ma salva Vallati
15' - PUNIZIONE QUASI PERFETTA DI DE CHIARA! Palla che finisce sul palo!
15.00 - INIZIA LA GARA
14.40 - Ecco le formazioni ufficiali!
NAPOLI: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. A disposizione: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Eletto, De Martino, Barido, Genovese, Zappettini, Esposito, Saviano. All. Rocco
MONZA: Vallati, Bagnaschi, Villa, Colonnese, Diene Abdou, Mout, Zanni, Ballabio, Simone, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Monguzzi, Iuliani, Rossini, Porta.All.Brevi
13.50 - Seguite in diretta la gara tra Napoli e Monza di Primavera 1 qui su TuttoNapoli!
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Monza, il nono turno di Primavera dove gli azzurrini devono reagire alle diverse sconfitte in campionato.
