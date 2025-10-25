Rileggi live

Primavera, Napoli-Monza 0-0: interrotta la striscia negativa, il Monza sbaglia un rigore nel finale!

di Daniele Rodia

Termina qui la gara di Primavera 1 tra Napoli e Monza: 0-0 senza troppe emozioni per gli uomini di Rocco che tornano a fare punti in campionato dopo diverse sconfitte consecutive. Il Monza nel finale sbaglia un clamoroso calcio di rigore calciato malissimo da Gaye!

95' - ERRORACCIO DAL DISCHETTO! RIGORE CALCIATO MALISSIMO! PARA LATTISI

94'- CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Errore di Lattisi su Gaye!

88' - Chance in contropiede per il Napoli ma la difesa del Monza è super attenta

87' - Gara narcolettica a Cercola

53' - Ritmi lentissimi e gara bloccata ancora sullo 0-0

45' - Termina il primo tempo.

34' - Azzurrini vicini al vantaggio: punizione dalla trequarti, va con un colpo di testa Gambardella ma salva Vallati

15' - PUNIZIONE QUASI PERFETTA DI DE CHIARA! Palla che finisce sul palo!

15.00 - INIZIA LA GARA

14.40 - Ecco le formazioni ufficiali!

NAPOLI: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. A disposizione: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Eletto, De Martino, Barido, Genovese, Zappettini, Esposito, Saviano. All. Rocco

MONZA: Vallati, Bagnaschi, Villa, Colonnese, Diene Abdou, Mout, Zanni, Ballabio, Simone, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Monguzzi, Iuliani, Rossini, Porta.All.Brevi

13.50 - Seguite in diretta la gara tra Napoli e Monza di Primavera 1 qui su TuttoNapoli!

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Monza, il nono turno di Primavera dove gli azzurrini devono reagire alle diverse sconfitte in campionato.