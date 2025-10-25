Primavera, alle 15 sfida al Monza (live su Tuttonapoli): i convocati di Rocco

Oggi alle 10:10Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Monza per la nona giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15 ((live testuale su Tuttonapoli).

I convocati di Rocco comunicati dal club azzurro: BARIDO'; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA;  DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; ESPOSITO; GAMBARDELLA;  GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; MERONE; NARDOZI; PRISCO;RAGGIOLI ;SAVIANO; SMERALDI; TORRE; ZAPPETTINI.