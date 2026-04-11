Primavera, Roma-Napoli 0-2 (Gambardella 3', Raggioli 5'): che inizio per gli azzurrini!
Premi F5 per aggiornare la diretta di Roma-Napoli Primavera.
13' - Prova a reagire la Roma, sinistro che viene però bloccato da Ferrante,
5' - Raddoppio del Napoli, Caucci recupera il pallone nella metà campo della Roma, va verso la porta, serve Raggioli che sigla la rete del raddoppio azzurro! Che inizio di gara!
3' - Gooooool del Napoli, Gambardella sblocca il match di testa, dopo un grande cross messo in mezzo: vantaggio azzurro dopo pochissimi minuti!
1' - INIZIA LA GARA!
12.30 - Le formazioni ufficiali della gara:
Roma: De Marzi, Marchetti, Litti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Maccaroni. Allenatore: sig. Federico Guidi.
Napoli: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
Buongiorno e benvenuti nella diretta della partita di Primavera 1 tra Roma e Napoli: gara fondamentale per le chances salvezza degli azzurrini nel campionato dedicato ai giovani calciatori.
Serie A Enilive 2025-2026
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