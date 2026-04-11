Primavera, Roma-Napoli 2-2 (Gambardella 3', Raggioli 5', Marchetti 67', Paratici 80'): gara in parità
96' - Finisce qui la gara! Il Napoli si fa riprendere dopo il doppio vantaggio: gli azzurrini
95' - Entrataccia di De Chiara, ammonito.
93' - Ammonito Smeraldi per una trattenuta su Della Rocca.
90' - Doppio rosso per la panchina del Napoli: fuori Spinelli ed un dirigente.
90' - 6' di recupero
85' - Occasione Napoli con Barido che al momento del tiro scivola e mette il pallone sopra la traversa.
82' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Raggioli e Oliveri, dentro Baridò e Nardozi.
80' - Pari della Roma: sulla sinistra Della Rocca mette un cross che viene allungato di testa da Almaviva che serve il pallone per il gol di Paratici.
73' - Sostituzione per la Roma: esce Marchetti ed entra Terlizzi. Ultimo cambio per i giallorossi.
67' - Gol della Roma: sul cross di Almaviva svetta di testa Della Rocca, Ferrante respisce sui piedi di Marchetti che non sbaglia.
63' - Sostituzione per la Roma: esce Litti ed entra Paratici. Quarto cambio per i giallorossi.
61' - Sostituzione per il Napoli: esce Prisco ed entra Genovese.
52' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Maccaroni aveva accorciato le distanze ma l'arbitro ha annullato l'1-2!
14.02 - Tutto pronto per la ripresa della gara
46' - INTERVALLO
45' + 1'- Cartellino giallo Roma, ammonito Di Nunzio
45' - Sarà concesso 1 minuto di recupero
36' - Occasione Roma, Della Rocca prova ad accorciare le distanze, ma Ferrante non si fa sorprendere
33' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Prisco
25' - Cartellino giallo Roma, ammonito Bah
20' - Gran giocata di Camelio che difende il possesso e guadagna un buon calcio di punizione
13' - Prova a reagire la Roma, sinistro che viene però bloccato da Ferrante,
5' - Raddoppio del Napoli, Caucci recupera il pallone nella metà campo della Roma, va verso la porta, serve Raggioli che sigla la rete del raddoppio azzurro! Che inizio di gara!
3' - Gooooool del Napoli, Gambardella sblocca il match di testa, dopo un grande cross messo in mezzo: vantaggio azzurro dopo pochissimi minuti!
1' - INIZIA LA GARA!
12.30 - Le formazioni ufficiali della gara:
Roma: De Marzi, Marchetti, Litti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Maccaroni. Allenatore: sig. Federico Guidi.
Napoli: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
Buongiorno e benvenuti nella diretta della partita di Primavera 1 tra Roma e Napoli: gara fondamentale per le chances salvezza degli azzurrini nel campionato dedicato ai giovani calciatori.
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