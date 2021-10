RILEGGI LIVE - Primavera, Empoli-Napoli 1-0: un tiro dalla distanza premia i Campioni d'Italia

12.54 - E' FINITA! Il Napoli perde ad Empoli, punito probabilmente dall'unico tiro dei Campioni d'Italia verso lo specchio, con un gran gol di Pezzola dalla lunga distanza. Toscani che però hanno avuto il pallino del gioco contro un Napoli che ha faticato nella pressione contro l'uscita dal basso dei padroni di casa

90' - Ultimi due cambi per l'assedio finale: dentro Pesce e Mané

89' - Marchisano in mezzo, il portiere non trattiene ma non c'è nessuno del Napoli pronto ad approfittarne.

87' - Napoli che ora assedia la metà campo dei padroni di casa. Toccato duro Ambrosino, ma l'arbitro fa proseguire

85' - Frustalupi tenta, finalmente, il tutto per tutto: dentro Mercurio per Saco

83' - Non sembra crederci il Napoli, a vuoto nella costruzione da dietro dell'Empoli pressando solo con le due punte.

81' - Ci prova Rizza, palla però colpita esternamente e non trova la porta

80' - L'Empoli non forza le giocate, tiene palla anche sterilmente ma così il Napoli non riesce mai a recuperarla in alto

78' - Ammonito Barba per una trattenuta, Napoli che non sembra avere idee offensiva per poter reagire

75' - Idasiak nega il raddoppio all'Empoli opponendosi a Baldanzi che puntava il secondo palo.

73' - Il Napoli prosegue con delle palle lunghe un po' forzate che non aiutano Cioffi e Ambrosino ad entrare in partita.

70' - Sull'angolo seguente batti e ribatti in area, ma il Napoli non trova il tocco vincente e l'Empoli si salva

69' - Marchisano! Il neo-entrato subito al tiro, palla alzata in angolo dal portiere di casa!

67' - Doppio cambio per Frustalupi: fuori Di Dona e De Marco, dentro Marchisano e Giannini

64' - Frustalupi dovrebbe alzare qualche elemento in pressione, l'Empoli con la costruzione a 3 rende inutile lo sforzo dei due attaccanti

62' - Ci prova Ambrosino dopo un inserimento palla al piede, ma colpisce male e la palla termina sul fondo

59' - Empoli che ora quasi accentua il possesso sterile dei primi 50 minuti, non avendo fretta

56' - Percussione di D'Agostino che conquista punizione e sprona i compagni a scuotersi

54' - GOL DELL'EMPOLI! I toscani trovano il jolly: Pezzola trova un gran tiro dalla distanza, palla che si infila all'incrocio, imparabile per Idasiak

51' - Non sembra cambiare il copione: i toscani girano palla, il Napoli non concede spazi e prova a ripartire.

48' - L'Empoli prova ad alzare subito i ritmi, tentativo da angolo ma il Napoli non si fa sorprendere

12.04 - INIZIA LA RIPRESA!

11.49 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0: l'Empoli Campione d'Italia ha fatto la gara come da previsione, tenendo il pallone, ma senza mai calciare in porta, Napoli che ha faticato in ripartenza creando solo un tiro e poco altro.

45' - Ancora Spavone al tiro, dopo un angolo, ma il tiro è rimpallato

43' - Il Napoli si alza e chiude in zona d'attacco questo primo tempo

41' - Ammonito Rossi per un pestone su Cioffi che difendeva palla.

39' - La punizione di Baldanzi si spegne sulla barriera, il Napoli può rialzare il baricentro

38' - Fallo ed ammonizione per Costanzo dopo una palla persa, punizione interessante per l'Empoli, poco fuori l'area.

36' - Batti e ribatti sulla linea di fondo, sarà angolo dell'Empoli che porterà le torri in area.

33' - Spavone! Prima vera occasione del match ed è del Napoli col centrocampista che prova il tiro: di poco alto

30' - L'Empoli ci prova dalle corsie esterne, fa buona guardia però De Marco in aiuto al difensore, poi riparte l'azione del Napoli

27' - Possesso un po' sterile in questa fase per i padroni di casa che non trovano varchi.

24' - Bene finora i centrali dell'Empoli sui lanci per Cioffi ed Ambrosino e sulle seconde palle ha vita dura anche D'Agostino rispetto al solito.

21' - Gioco fermo per un colpo subito da Rossi, ma sembra poter continuare

19' - I partenopei provano ad alzare il baricentro dopo un inizio troppo rinunciatario

17' - Si vede il Napoli: percussione di D'Agostino, il tiro però è deviato e la palla torna per un'azione più esterna

14' - Il Napoli finora non riesce ad innescare Ambrosino e Cioffi e risalire il campo in velocità

11' - Ci prova l'Empoli, il Napoli finora non concede particolari occasioni.

8' - Inserimento di Fazzini, palla facile per il portiere azzurro Idasiak

5' - Empoli più propositivo in queste prime battute, Napoli pronto a ripartire come accaduto nelle trasferte vincenti con Milan e Juventus

2' - Il Napoli mette in angolo, ci prova subito l'Empoli

11.03 - INIZIATA LA GARA

11.00 - Squadre in campo

EMPOLI: Hvallic; Boli, Evangelisti, Pezzola, Rizza, Degli Innocenti, Rossi, Fazzini, Baldanzi, Ignacchiti, VillaI. A disposizione: Biagini, Morelli, Magazzù, Toccafondi, Guarino, Hemisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Filì, Cassai. All. Buscé

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Hisay, Barba, Costanzo; Di Dona, Saco, Spavone, De Marco; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disposizione: Boffelli, Goilielli, Pesce, Marranzino, Mane, Marchisiano, Giannini, Toure, Mercurio. All. Frustalupi

10.45 - Ultimato il riscaldamento.

Il Napoli Primavera affronterà l'Empoli campione d'Italia in carica per la settima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino alle ore 11. I convocati di Frustalupi: Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, De Marco, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Saco, Spavone, Toure.