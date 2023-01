RILEGGI LIVE - Primavera, Fiorentina-Napoli 2-1 (24' Toci, 55' Sahli, 94' Vitolo): che beffa allo scadere!

Il Napoli Primavera affronterà la Fiorentina per la 15esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.

17.57 - E' FINITA! Napoli beffata al 94', con l'uomo in più, nel tentativo di vincerla, subendo una transizione dopo un secondo tempo quasi sempre in spinta

94' - GOL FIORENTINA! 2-1! Napoli beffato nel tentativo di vincerla: spazio per Vitolo che trova l'angolo di punta!

91' - Si rivede la Fiorentina: ennesimo errore in uscita di Boni, la viola arriva al tiro che però termina a lato.

90' - Cinque di recupero

87' - Ancora Napoli: tiro-cross di Russo, non ci arriva gioielli ma anche qui si poteva fare di più

85' - Fuori Spavone e Sahli, dentro Koffi all'esordio e Russo

83' - Apertura per Boni che però, egoista, tenta un tiro improbabile, si lamentano gli azzurrini nel cuore dell'area

81' - Rosso diretto per Favasuli, che era anche già ammonito, per aver scalciato Barba a palla lontana: viola in 10

77' - Dentro D'Avino, fuori Hysaj stanchissimo

76' - Il Napoli continua a spingere in questa ripresa, ma Rossi calcia alto

74' - Alastuey mette dentro un pallo invitante, sul secondo palo non ci arriva Obaretin da due passi

73' - Ennesimo fallo dei viola, giallo stavolta per Lucchesi.

72' - Fuori Marchisano che non ce la fa, dentro Boni

70' - Napoli in 10, ancora a terra Marchisano

66' - Ancora un fallo, stavolta su Barba, ma non c'è giallo neanche stavolta per i viola.

63' - Nardi finisce su Boffelli, ora protesta il Napoli perché vuole la stessa severità e quindi il giallo

61' - Ammonito anche Alastuey che aveva preso un po' di palla, arbitro molto fiscale in questa ripresa

58' - Ammonito Gioielli, abbaglio dell'arbitro perché l'intervento era sul pallone

55' - GOL DEL NAPOLI! Pareggio meritato con Sahli che controlla a mette in porta dopo un suggerimento da destra, ma applausi per l'apertura dell'ex Barça Alastuey

53' - Il Napoli forza, c'è spazio per Sahli che per due volte dalla sinistra si fa leggere la giocata

49' - Inizio propositivo del Napoli, ma diverse mischie in area non portano pericoli