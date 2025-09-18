Live

Youth League, Manchester City-Napoli: segui su TuttoNapoli l'esordio degli azzurrini

di Daniele Rodia

Ha inizio oggi il cammino europeo dei giovanissimi azzurrini nel torneo Youth League: subito una prova difficilissima con l'academy del Manchester City che alle 16:00 affronterà il Napoli di mister Rocco. 

Ad arbitrare la gara il giovane fischietto svedese Joakim Östling. Per molti azzurrini in rosa è l'esordio in una competizione europea: ricordiamo che il Napoli U19 affronterà le stesse 8 avversarie del Napoli prima squadra, partendo proprio dal lato blue di Manchester.