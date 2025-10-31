Napoli-Juve Primavera, i convocati di Rocco: c'è Barido

Napoli-Juve Primavera, i convocati di Rocco: c'è Barido
Oggi alle 20:20Giovanili
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per la decima giornata del campionato Primavera 1.

Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.

I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO';CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ELETTO; ESPOSITO; FAVICCHIO; GAMBARDELLA;  GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; RAGGIOLI ;SAVIANO; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.