Primavera, oggi la sfida alla Juve (dalle 11 live su TN): i convocati di Rocco

Oggi alle 08:40Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Juventus per la decima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11 (live su Tuttonapoli.net)

I CONVOCATI DI ROCCO:  ANIC; BARIDO';CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ELETTO; ESPOSITO; FAVICCHIO; GAMBARDELLA;  GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; RAGGIOLI ;SAVIANO; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.