Primavera, oggi la sfida alla Juve (dalle 11 live su TN): i convocati di Rocco
Il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Juventus per la decima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11 (live su Tuttonapoli.net)
I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO';CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ELETTO; ESPOSITO; FAVICCHIO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; RAGGIOLI ;SAVIANO; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
