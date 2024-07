Video Il Napoli di Conte parte con un poker! Gli highlights del test amichevole con l'Anaune

Gli azzurri battono l'Anaune Val di Non 4-0 grazie ai gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge.

Debutto al piccolo trotto per il Napoli di Antonio Conte, e non poteva essere altrimenti visti i carichi di lavoro di questi giorni. Gli azzurri battono l'Anaune Val di Non 4-0 grazie ai gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge. Di seguito gli highlights del primo test amichevole a Dimaro-Folgarida.