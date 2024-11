Video Il Venezia spreca ed il Lecce vince alla prima di Giampaolo: gli highlights

Finisce 0-1 Venezia-Lecce, valida per la 13ª giornata di Serie A. Giampaolo vince all'esordio e conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto, risolvendola con i cambi che nella ripresa danno una scossa ai suoi trovando la rete decisiva di Dorgu (70'). Dall'altro lato, la squadra di Di Francesco sbaglia l'impossibile sotto porta e ne esce sconfitta dopo aver dominato in avvio e con una chance ghiottissima nel finale. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).