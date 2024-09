Video Il Venezia spreca più volte il 2-0 e viene rimontato: la Roma vince 2-1

vedi letture

La Roma va sotto, rischia di beccare anche il 2-0, ma poi si salva grazie ai gol di Cristante e Pisilli. Per Juric arriva la seconda vittoria di fila in campionato battendo 2-1 il Venezia dell'ex Di Francesco. I lagunari passano in vantaggio a fine primo tempo con Pohjanpalo, poi falliscono più volte il raddoppio e la Roma la ribalta con Cristante ad un quarto d'ora dalla fine ed al giovane Pisilli su calcio d'angolo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).