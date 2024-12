Video L'Atalanta non brilla ma continua a vincere nei finali: 3-2 all'Empoli, gli highlights

L'Atalanta batte Empoli non con poca fatica, il match delle 18 si conclude sul 3-2. Vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Colombo, rimontato nel primo tempo da De Ketelaere e Lookman. Nella ripresa, il calcio di rigore di Esposito rimette tutto in equilibrio mentre una magia del belga, doppietta per lui, decide la gara e regala nuovamente la vetta ai suoi. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).