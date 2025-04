Video L'Atalanta non vince più, la Lazio espugna Bergamo 1-0: gli highlights

A Bergamo la Lazio vince 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete decisiva di Isaksen. Successo per la squadra di Baroni che, con una grande prova difensiva, si rialza e rientra in corsa per un posto in Champions League. Male ancora l'Atalanta, alla terza sconfitta consecutiva. Adesso gli inseguitori possono tornare in corsa per il terzo posto. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).