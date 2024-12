Video L'Inter chiude l'anno con un tris in casa del Cagliari: gol e highlights

vedi letture

L'Inter chiude l'anno con una vittoria per 3-0 in casa del Cagliari. Al 53esimo apre le danze Bastoni segnando di testa su cross di Barella, lo stesso che più tardi serve un'altra pennellata a Lautaro Martinez che firma il raddoppio. Nel finale dilaga l'Inter con Calhanoglu che realizza dal dischetto il definitvo tris. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).