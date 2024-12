Video L'Inter fatica ma passa anche col Como: 2-0 a San Siro, gol e highlights

Finisce 2-0 la gara di San Siro tra Inter e Como, valida per la 17ª giornata di Serie A. I nerazzurri non giocano una partita brillante, ma riescono a spuntarla nella ripresa: a sbloccarla è la rete di testa Carlos Augusto (48esimo) su corner di Calhanoglu, poi la chiude Marcus Thuram (92') nel recupero con un gran gol. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).