Video L'Inter frena, Bologna ancora indigesto: finisce 2-2, gli highlights

Tra Inter e Bologna finisce 2-2. Apre Castro, poi rimonta interista firmata da Dumfries e Lautaro. Nella ripresa, però, Holm regala un punto a Italiano. Delusione per Inzaghi e i suoi, che recuperano solo un punto al Napoli capolista, pari meritato per gli emiliani. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).