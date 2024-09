Video L'Udinese vola, Cutrone tradisce il Como: gli highlights della sfida

La formazione friulana porta dunque a casa la preziosa vittoria, il Como resta invece ancora inchiodato a un punto

Ancora rimandato l’appuntamento con la prima vittoria in Serie A per il Como. La formazione allenata da Cesc Fabregas è stata sconfitta per 1-0 da una sempre più sorprendente Udinese, al momento al primo posto in classifica assieme a Inter, Juventus e Torino. A decidere il risultato un gol realizzato da Brenner a fine primo tempo.

L’occasione più ghiotta per il possibile pareggio lariano arriva in pieno recupero, quando agli ospiti viene concesso un rigore per un tocco di mano di Payero. Sul dischetto si presenta Cutrone, che spiazza Okoye ma calcia fuori. La formazione friulana porta dunque a casa la preziosa vittoria, il Como resta invece ancora inchiodato a un punto all’ultimo posto della classifica.