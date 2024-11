Video La Roma risorge con Dybala: 1-0 al Torino, gli highlights dell'Olimpico

Basta un gol di Paulo Dybala per la vittoria ritrovata della Roma. Cancellata solo in parte la debacle di Firenze, i giallorossi tornano al successo e Juric, confermato per il momento, respira. Una gara non bella col Torino di Vanoli che conferma tutte le sue difficoltà di questo periodo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).