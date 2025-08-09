Video Napoli-Girona 3-2, partenza a razzo e De Bruyne show: gli highlights

Il Napoli trova la vittoria in amichevole contro il Girona per 3-2, la seconda dopo quella contro il Catanzaro. Successo nel segno di Kevin De Bruyne: assist a Di Lorenzo e poi doppietta della stella belga nei primi 23 minuti di partita. Azzurri molto aggressivi e convincenti in partenza, poi un calo d'attenzione a fine primo tempo con le due reti subite da Stuani. Nella ripresa gestione e un paio di occasioni da ambo le parti. Di seguito gli highlights.