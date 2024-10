Video Retegui show, Atalanta a valanga sul Genoa: finisce 5-1, gol e highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 5-1 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa, valido per la 7ª giornata di Serie A. La Dea si conferma il miglior attacco del campionato sin qui e serve la manita alla squadra di Gilardino che non riesce ad uscire dal tunnel buio. Decidono la tripletta di Retegui e i gol di Ederson e De Roon, per i rossoblu in rete Ekhathor. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).