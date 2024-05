Scamacca e CDK trascinano l'Atalanta, 2-0 al Lecce: highlights

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Atalanta, valido per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito il video

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Atalanta, valido per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini approfitta del match point per la Champions League trascinata dai soliti De Ketelaere (48') e Scamacca (53') che nel secondo tempo mettono al sicuro il risultato, qualificandosi così con due giornate d'anticipo (il 38° turno di campionato più la gara da recuperare con la Fiorentina). Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).