VIDEO - Altro ko per la Lazio, colpo Genoa all'Olimpico: gol e highlights

Due sconfitte su due per la Lazio di Maurizio Sarri e prima vittoria dopo il ko con la Fiorentina all'esordio per il Genoa di Gilardino. È questo il verdetto di Lazio-Genoa che ha visto a sorpresa la vittoria del Grifone all'Olimpico. L'ha decisa una rete dopo 16 minuti di Mateo Retegui. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).