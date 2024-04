VIDEO - La Juve sbatte su Sportiello: finisce 0-0 contro il Milan, gli highlights

La Juve non riesce a sfondare il muro erto dai diavoli con Sportiello autore di diverse parate e c'è anche un tiro di Rabiot salvato sulla linea da Thiaw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-0 il match dello Stadium tra Juventus e Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A. Gara a reti bianche, nel complessivo sono i bianconeri a provarci di più, senza però mai riuscire a sfondare il muro erto dai diavoli con Sportiello autore di diverse parate e c'è anche un tiro di Rabiot salvato sulla linea da Thiaw. Il Milan invece non ha mai calciato in porta. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).