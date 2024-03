VIDEO - Napoli sprecone e sfortunato, il Torino gioca a calci e fa 1-1: gli highlights

Dopo le vittorie su Sassuolo e Juve, gli azzurri frenano la loro rincorsa all'Europa, subendo il pareggio su una sfortunata deviazione in area su palla inattiva

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro il Torino nell'anticipo della 28/a giornata di serie A. Dopo le vittorie su Sassuolo e Juve, gli azzurri frenano la loro rincorsa all'Europa, subendo il pareggio su una sfortunata deviazione in area su palla inattiva, girata in porta da Sanabria, tre minuti dopo il vantaggio di Kvaratskhelia. Le parate di Milinkovic Savic, gli errori sotto porta ed il metro di Orsato che ha concesso falli e perdite di tempo hanno poi fatto il resto. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).