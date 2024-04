VIDEO - Torino e Frosinone non si fanno male: scialbo 0-0 all'Olimpico, gli highlights

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla partita delle ore 15 nella domenica della 33ª giornata di Serie A esce fuori un pareggio senza gol che suona come un'occasione persa sia per il Torino che per il Frosinone. I granata con questo pareggio si vedono nuovamente scavalcati dalla Fiorentina in classifica e adesso veleggiano al 10° posto.

Il Frosinone invece aggancia l'Udinese a quota 28 punti, ma esce forse dalla trasferta piemontese con un pizzico di rammarico e il pensiero che, forse, con i granata in una giornata tutt'altro che felice là davanti, qualcosina di più poteva essere fatto, pur consci della grande forza del Toro in fase difensiva. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).